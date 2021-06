Economia Economia cresce 0,44% em abril, abaixo das expectativas do mercado, diz BC Indicador do Banco Central leva em conta o desempenho dos principais setores da economia: indústria, agropecuária e serviços

Depois de registrar queda em março, a economia voltou a crescer em abril. De acordo com o indicador IBC-Br do BC (Banco Central), que mede o desempenho da atividade econômica, houve alta de 0,44% no mês. Os dados divulgados nesta segunda-feira (14). O resultado, entretanto, ficou abaixo das expectativas de economistas consultados pela Reuters, que previam alta d...