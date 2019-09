Economia Economia confirma assinatura de acordo automotivo com Argentina nesta sexta Informações preliminares dão conta que a proposta é para comércio entre os dois países em dez anos

O Ministério da Economia confirmou que os governos do Brasil e da Argentina assinarão nesta sexta-feira um "contrato comercial automotivo". O acordo que será assinado prevê a liberalização do comércio de veículos entre os dois países em dez anos, de acordo com fontes. Segundo o ministério, Guedes e o ministro da Produção e do Trabalho da Argentina, Dante Sica, conce...