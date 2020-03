Economia Duas apostas acertam a Mega-sena; prêmio é de R$ 27,8 milhões A quina teve 143 vencedores; e a quadra, 10.345 vencedores

Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2240 da Mega-sena, sorteado ontem (7) à noite, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram: 07, 09, 10, 19, 25 e 58. Cada aposta vencedora vai receber o prêmio de R$ 27,8 milhões. A Quina (5 números acertados) teve 143 apostas ganhadoras que vão receber R$ 28 mil em prêmio, cada. Dez mil trezent...