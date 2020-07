Economia Drive thru ganha força na crise Formato de atendimento rápido cresce em diversos segmentos, com casos em que supera a venda em loja; shoppings consideram ampliar e manter a opção no pós-pandemia

Os clientes gostaram de poder pedir um produto pela internet e buscar pelo drive thru sem sair do carro. É o que relatam lojistas goianos. Assim, o modelo mais comum aos fast foods ganhou novos formatos e força por conta da pandemia de coronavírus. Há crescimento no uso dessa opção de compra em shoppings – onde há relato de aumento de até 15% – e em outros segmentos. Isso...