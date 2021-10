Economia Drible do governo ao teto dá extra de R$ 2 bi para Congresso e Judiciário em 2022 O acréscimo será dado ao valor que os dois Poderes podem gastar, o que inclui principalmente despesas com custeio e servidores

A manobra proposta pelo governo para abrir espaço orçamentário e turbinar o programa Auxílio Brasil deve liberar verba adicional de aproximadamente R$ 2 bilhões aos cofres do Congresso e do Judiciário em 2022. O valor corresponde à elevação, para os dois Poderes, do teto de gastos —regra que impede o crescimento das despesas públicas acima da inflação. Levantamento do economis...