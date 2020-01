Economia Dos novos modelos da Apple, iPhone 11 é a versão para se comprar Versão mais básica dos smartphones da Apple permite fazer quase tudo que o irmão maior (e mais caro) faz

A linha de smartphones da Apple da safra 2019/2020 se divide entre os super premium iPhone 11 Pro / Pro Max e pelo iPhone 11, modelo um pouco mais barato e que compartilha os principais recursos do irmão maior. São pequenas as diferenças entre os dois modelos, sendo a principal a tecnologia da tela e a ausência do zoom óptico no iPhone 11. Mais interessante que isso, o...