Economia Dono da Polishop investe em rede de salões de beleza Com aportes em 14 startups, João Appolinário cria plano para o Mega Studio Be Emotion, no qual investiu como jurado de um programa

O empresário João Appolinário, dono da rede varejista Polishop, quer criar nada menos do que a maior rede de salões de beleza do País. Ambição não falta. Principal acionista da Mega Studio Be Emotion – hoje com apenas cinco unidades – ele quer chegar a doze até o fim de 2019 e abrir 200 salões de beleza em quatro anos. Boa parte deles por meio de franquias, atraindo i...