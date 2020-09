Economia Dona de casa processa União por Bolsonaro citar auxílio de US$ 1.000 Valor em reais é mais do que o dobro do que entrou em sua conta bancária

Quando ouviu Jair Bolsonaro dizer, em seu discurso da ONU, que concedeu cerca de US$ 1.000 para 65 milhões de pessoas, "o maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo", uma dona de casa da zona norte carioca se indignou. Ela faz parte, afinal, dessa multidão e não viu nem a sombra de tanto dinheiro. Ligou para a advogada. O valor ...