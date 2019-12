Economia Dobra em Goiás o número de pessoas que passou a trabalhar em veículos, como motorista de aplicativo No Estado, 141 mil pessoas trabalham com veículos automotores, informou o IBGE nesta quarta-feira (18)

A população de Goiás que passou a trabalhar em veículos, como motoristas de aplicativos, de ônibus e taxistas, dobrou em 2018, alcançando 141 mil pessoas, ante 71 mil em 2017. Essa foi, inclusive, a maior variação entre as pessoas ocupadas com relação ao local de trabalho no setor privado no ano passado, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) n...