Economia Dobrável, Galaxy Fold é prévia do smartphone do futuro Vendido a R$ 13 mil no País, aparelho com tela flexível é um conceito de como a Samsung vê o telefone de amanhã

Chega ao Brasil nesta quarta-feira, 22, o Galaxy Fold, primeiro smartphone dobrável da Samsung. É um aparelho conceitual: tem um formato comprido com a tela fechada. Aberto, ele mostra uma tela maior, que funciona mais como tablet do que smartphone. A história do Galaxy Fold, vale lembrar, passa por seu anúncio em 20 de fevereiro do ano passado como o pri...