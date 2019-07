Economia Divórcio de CEO da Amazon custará cerca de R$ 146 bilhões Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo e esse, o divórcio mais caro da história

O divórcio do empresário Jeff Bezos, fundador da Amazon, e sua mulher, MacKenzie, custará US$ 38 bilhões (cerca de R$ 146 bilhões) em ações da gigante de tecnologia. Trata-se do divórcio mais caro da história. As informações são da Bloomberg. Bezos é o homem mais rico do mundo. De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, ele possui uma fatia de 12% da Ama...