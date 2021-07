Economia Distribuidora relata melhoria na duração e frequência de interrupção

A Enel Distribuição Goiás divulgou na terça-feira (27) o resultado econômico-financeiro da companhia no primeiro semestre do ano. Entre os resultados, a empresa relata que ocorreu melhoria nos índices regulatório de Duração de Interrupção (DEC) e de Frequência de Interrupção (FEC) de energia nas áreas atendidas por ela no Estado. Segundo o relatório, houve redução d...