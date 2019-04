Economia Disputa acirrada pela liderança da banda larga fixa em Goiânia Net assume maior parcela de ultravelocidade na capital, em fevereiro, com 32,01% de market share

A Net assumiu a liderança da banda larga fixa de ultravelocidade em Goiânia. Segundo o último balanço divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), sobre fevereiro, a operadora alcançou 32,01% de market share. No Brasil, também está na frente (30%), seguida pela Vivo (24,1%) e pela Oi (18,8%) entre as principais operadoras. Para ultrapassar as concorrentes, a emp...