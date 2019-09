Economia Dispara venda de aparelhos contra o calor Neste mês, a procura por ar condicionado, climatizadores e ventiladores já está até 50% maior que no mesmo período de 2018

O calor excessivo e a baixa umidade relativa do ar provocaram uma verdadeira corrida do goianiense às lojas de aparelhos que ajudam a amenizar o efeito das altas temperaturas. Neste mês de setembro, a procura por aparelhos de ar condicionado, climatizadores, umidificadores e ventiladores está 50% maior que no mesmo período do ano passado e cresceu até 300% na comparaçã...