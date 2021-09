Economia Diretor regional do Sesc/Senac em Goiás visita GJC

José Leopoldo Veiga Jardim Filho, diretor Regional do Sesc/Senac em Goiás, vice-presidente da Acieg, cônsul honorário da Turquia em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, visitou nesta quinta-feira (23) o Grupo Jaime Câmara (GJC). À frente do Sesc/Senac em Goiás, Leopoldo coordena cerca de 20 mil alunos em todo o Estado, da educação infantil à pós-graduação, com destaque para...