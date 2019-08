Economia 'Dinheiro serve para fazer mais dinheiro', diz maior investidor individual do Brasil Com patrimônio de quase R$ 2 bilhões - e encarando o metrô diariamente -, o paulistano de 80 anos não se preocupa com as oscilações da Bolsa: sua aposta é nas ações que pagam bons dividendos

Maior investidor individual do Brasil, o paulistano Luiz Barsi, de 80 anos, encara a linha vermelha do metrô duas vezes por dia, de segunda a sexta-feira. De manhã, sai do Tatuapé, onde mora, até a Estação Anhangabaú, onde trabalha - fazendo o caminho de volta no fim da tarde. Na última sexta-feira, 23, quando atendia o Estado, seu patrimônio na Bolsa beirava os R$ 2...