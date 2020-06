Economia Dinheiro prometido pelo governo federal não chega a pequenas e médias empresas Pequenos e médios negócios relatam barreiras para ter crédito e manter empregos; programa federal alcançou apenas 3,1 mil em Goiás

O governo federal anunciou R$ 40 bilhões para a linha de crédito do Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Pese) destinada às pequenas e médias empresas em função da crise. Isso em março, no início da pandemia do novo coronavírus. Porém, até o começo desta semana, somente 10% desse valor chegou de fato até os negócios para o financiamento de dois meses da folha ...