Economia Dinheiro brasileiro bloqueado no exterior soma US$ 1,693 bilhão US$ 677,1 milhões bloqueados pela Lava Jato. Maior montante está na Suíça: US$ 1,048 bilhão

A diretora de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, Erika Marena, informou nesta segunda-feira (16) que, até 30 de junho deste ano, US$ 1,693 bilhão em dinheiro brasileiro estava bloqueado no exterior por causa de processos no Brasil. A declaração foi feita em uma detalhada apresentação (eis a íntegra) na Offshore Alert Conference Latin America, em São Paulo. O evento começou na ...