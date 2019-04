Economia Diminuição do valor do Etanol nas usinas não é proporcional aos preços de bombas Redução do valor nas bombas não é proporcional à da saída; comerciantes têm margem livre de lucro, explica Sindiposto

O preço do etanol na saída das usinas em Goiás caiu de R$ 1,621 no início do mês de março para R$ 1,379 na semana passada, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Universidade de São Paulo (USP). Entretanto, números divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que a diminuição dos valores par...