Economia Dificuldade na reposição de produtos exige planejamento

Apesar das incertezas provocadas pela pandemia no mercado, a preocupação com o abastecimento levou muitos lojistas a anteciparem suas compras de Natal. Muitas indústrias não estão entregando todas as encomendas feitas pelo comércio e outras nem recebem mais pedidos este ano por causa da falta de matérias-primas para a produção. Falta plástico para fabricação de brinquedos e...