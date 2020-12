Economia Dificuldade com demanda atinge 36,7% das indústrias Sondagem mostra crescimento de problemas para atender clientes e isso ainda é reflexo das paralisações ocorridas na pandemia

O ritmo da demanda aumentou, mas a queda nos estoques ocorrida com as paralisações de março e abril ainda afetam as indústrias. Segundo sondagem especial, realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a Federação das Indústrias de Goiás (Fieg), das 141 empresas pesquisadas no Estado, 36,7% relataram dificuldade para atender clientes em outubro. O q...