Economia Diferença de preço do etanol chega a R$ 1,71 Municípios pelo interior do Estado registram uma ampla variação no valor cobrado na bomba; pandemia segue impactando nos valores praticados pelas diferentes fases da cadeia produtiva

A diferença entre o maior e o menor preço do litro de etanol comercializado em postos de combustíveis de Goiás é de R$ 1,71. A cidade goiana que tem o maior valor é São Domingos, localizada no Nordeste do Estado, onde o etanol é vendido a até R$ 3,79. O litro mais barato pode ser encontrado em Pirenópolis, por R$ 2,08, de acordo com dados da Secretaria da Economia de...