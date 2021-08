Economia Dia dos Pais deve acelerar retomada Expectativa é de vender até 25% mais que no mesmo período do ano passado, quando lojas ainda tinham restrições de funcionamento

Com o andamento da vacinação e menos restrições para funcionamento, o comércio deposita boas expectativas neste próximo Dia dos Pais. A estimativa é de um crescimento de até 25% sobre as vendas do mesmo período de 2020, quando as empresas estavam num ambiente mais restritivo. Apesar do aumento das vendas on-line, uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (...