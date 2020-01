Economia Dia do Aposentado celebra 97 anos da Previdência Social Pública com protestos em Goiânia Cerca de 250 pessoas participaram do ato na Praça do Bandeirante na manha desta sexta-feira (24)

Um grupo de 14 entidades do movimento social participou na manhã desta sexta-feira (24) de um ato que aconteceu por volta das 9 horas na Praça do Bandeirante, em Goiânia. Ação celebrou o Dia do Aposentado e teve objetivo de chamar a atenção da população para os 97 anos da Previdência Social pública no Brasil. Cerca de 250 pessoas participaram do ato. As entidades alegam...