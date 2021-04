Economia Dia das Mães deixa comércio otimista para aumento de vendas em Goiânia Apesar das incertezas com a pandemia, lojistas têm apostado em ampliar ou diversificar estoque; data volta a ser destaque em vendas

A expectativa de queda nas vendas para o Dia das Mães ficou no ano passado. Depois de um recuo considerado histórico, o comércio em Goiás está mais otimista com a data, que é considerada uma das principais em vendas depois do Natal. Há lojistas que já ampliaram o número de produtos no estoque ou apostaram em maior diversidade para atrair o consumidor. Porém, o clima ...