Economia "Diálogo continua", diz Lissauer sobre duodécimo Secretária de Economia, Cristiane Schmidt, deixa Assembleia sem falar com a imprensa; deputados relatam agravamento da situação

Após reunião a portas fechadas entre deputados e os secretários de Economia e Governo, Cristiane Schmidt e Ernesto Roller, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSB), diz que ainda não há decisão e que o diálogo acerca do repasse integral do duodécimo contínua. "Entendemos e reconhecemos a dificuldade financeira do Estado, somos parte dessa dificu...