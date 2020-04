Cuidado redobrado quando o colaborador entra na fábrica, uma pessoa por mesa dentro dos refeitórios e espaço de pelo menos um metro e meio entre elas. Reforço na limpeza, álcool em gel sempre à disposição e trabalhadores do grupo de risco em casa. Estas são algumas providências tomadas por indústrias goianas que produzem mercadorias essenciais à vida e, por este motivo, estão liberadas para seguirem funcionando, segundo o decreto de isolamento social do governo do Estado. Além de estarem aptas a manter as atividades durante a quarentena, algumas até aumentaram a produção nas últimas semanas. E, para tanto, deram um upgrade nos protocolos de higiene.

Na fábrica da Ki Joia Produtos de Limpeza, a administração aumentou a frequência de limpeza do prédio e orientou colaboradores a lavarem as mãos com água e sabão a maior quantidade de vezes possível. De acordo com Jaime Canedo, proprietário da indústria, houve aumento de 35% na venda de água sanitária, produto usado na higiene de ambientes, em especial do produto comercializado em embalagem de cinco litros. Isso mostra, diz Jaime, que mais empresas estão adquirindo a mercadoria, já que cidadão comum costuma comprar as embalagens de um ou dois litros.

A Ki Joia produz outras linhas como desinfetantes e desengordurantes. O aumento geral da produção em março foi de 10%. Apesar de não fazer parte da rotina da empresa, uma parcela dos colaboradores foi deslocada para produzir álcool em gel, por meio de adaptação de insumos que já eram usados na fabricação de outros limpadores. “Esta situação pela qual estamos passando mostra para a população em geral o quanto o produto de limpeza é essencial. A água e o sabão são mais baratos do que o álcool. A manutenção dos ambientes limpos vai ser uma mudança de cultura para além desta crise”, diz Jaime.

O empresário afirma que a experiência pela qual a indústria brasileira passa durante a crise do coronavírus demonstra a necessidade de mudança de mercado. “Temos dependência grande de matéria prima importada. Isso precisará mudar. Existe a concepção de que comprar fora é mais barato do que produzir aqui. Mas e quando não for possível comprar de fora e não estivermos prontos para produzir determinados insumos no País? As pessoas vão perceber que não adianta ter dinheiro se não tem o que comprar”, analisa Jaime.

Reforço

Na São Salvador Alimentos (SSA), dona das marcas SuperFrango e Boua, que tem fábricas nas cidades goianas de Itaberaí e Nova Veneza, os padrões de biossegurança, que já eram rigorosos devido ao tipo de produção, foram reforçados. O diretor administrativo e financeiro da empresa, Hugo Garrote, diz que os colaboradores têm sido orientados de forma incisiva sobre as práticas de limpeza e desinfecção. A higienização dos ambientes passou a ser feita até três vezes a mais do que já era realizado. “Como somos exportadores, já existe um padrão a ser seguido. Nossos caminhões já eram lavados e desinfetados após cada viagem. Agora, também estamos fazendo a limpeza da cabine dos nossos motoristas assim que eles chegam na empresa. Todos receberam álcool em gel e máscaras para usar durante o trabalho.”

Por ter acompanhando a situação da China desde o surgimento dos primeiros casos, a SSA buscou os maiores fornecedores e aumentou o estoque de insumos antes de começarem a surgir casos de coronavírus no Brasil. “A greve dos caminhoneiros nos ensinou muito. Não sabíamos a que ponto poderia chegar a paralisação desta vez.”, diz. O desafio agora, ressalta Hugo, é passar pela fase de redução na compra, já que muitos consumidores foram aos supermercados e estocaram alimentos nas últimas semanas de março. No mercado externo, a situação, segundo o diretor, é boa, principalmente com a saída de produtos para a China, que aos poucos tenta retomar à normalidade.

O presidente executivo da Associação Pró Desenvolvimento Industrial de Goiás (Adial), Edwal Portilho, diz que indústrias de alimento começam a ter, nas primeiras semanas de abril, mais produto parado, principalmente por causa do fechamento da cadeia de hotéis e restaurantes e dos refeitórios de indústrias que estão paradas. “Os estoques estão aumentando e isso pode impactar na cadeia primária, como nas granjas de produção de ovos. Outro exemplo é a queda na saída de queijo para pizzarias e restaurantes, que pode chegar ao produtor de leite.”