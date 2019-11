Economia Detran prorroga prazo para negociação de dívidas de taxa de licenciamento Pagamento facilitado permite a não atualização do valor a ser cobrado pelas taxas. Saiba como participar

Vai até o dia de 29 de novembro o prazo para que motoristas que tenham dívidas referentes à taxa de licenciamento veicular possam renegociar o débito junto ao Detran Goiás de forma facilitada. O pagamento facilitado, que esteve em vigor ao longo da Semana de Conciliação do Poder Judiciário no início de novembro, continuará valendo até o final do mês. A negociação ...