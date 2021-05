Economia Detran inicia operação para limpar pátios de veículos apreendidos em Goiás e leva 1,2 mil a leilão Ação começa por Abadia de Goiás e depois se estenderá para outros 280 pátios. Ao todo, 28 mil veículos estão apreendidos no Estado

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) iniciou nesta sexta-feira (28/05) uma operação para diminuir a quantidade de veículos apreendidos no Estado e, para isso, pretende leiloar boa parte deles. O primeiro passo ocorrerá em Abadia de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. No pátio do município existem 2 mil veículos e serão retirados aproxi...