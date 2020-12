Economia Destinos goianos são cada vez mais procurados para turismo É o caso de Pirenópolis, que passou a viver um cenário atípico no pós-pandemia: se antes a movimentação na cidade histórica era concentrada apenas nos finais de semana e feriados, hoje os turistas também visitam a região no meio da semana

Os destinos turísticos mais famosos de Goiás estão cada vez mais movimentados e refletem bem esta vontade do goiano de voltar a viajar. É o caso de Pirenópolis, que passou a viver um cenário atípico no pós-pandemia: se antes a movimentação na cidade histórica era concentrada apenas nos finais de semana e feriados, hoje os turistas também visitam a região no meio da sema...