Economia Desoneração divide bancada goiana no Congresso O POPULAR ouviu deputados e senadores sobre decisão que afeta 17 segmentos responsáveis por cerca de 6 milhões de empregos

Os deputados federais e senadores goianos que formam a bancada goiana na Câmara e no Senado estão divididos quanto à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos dos segmentos econômicos beneficiados, mas com uma pequena maioria a favor. No próximo dia 4, o Congresso Nacional deve votar pela derrubada ou não do veto do presidente Jair Bolsonaro ao artigo 33 da M...