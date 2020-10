Economia Desoneração da folha está ameaçada Segundo segmentos, o fim do benefício elevaria muito o custo das empresas com a folha de pagamento e exigiria um repasse aos preços finais de produtos e serviços

Representantes de segmentos econômicos beneficiados pela desoneração da folha de pagamentos alertam que se o benefício não for prorrogado para até dezembro de 2021, o aumento no custo para as empresas deve se refletir nos preços de vários produtos e serviços e ameaçar a geração de empregos no País. Os empresários pedem que, no próximo dia 4 de novembro, o Congresso Nacional ...