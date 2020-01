Economia Desigualdade entre regiões goianas cresce em 15 anos Noroeste e Norte participam com apenas 6,25% do PIB de Goiás; representatividade cai e é ainda menor para indústria

As regiões Noroeste e Norte têm apenas 6,25% de participação no Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás, segundo o resultado de 2017 divulgado pelo IBGE – que divide o Estado em cinco mesorregiões. Bem distante dos 83% de contribuição do Sul e Centro goianos, que concentram indústrias e, por consequência, maior geração de riquezas. A desigualdade é histórica, mas se ampliou ...