Economia Desemprego recua para 14,1%, mas ainda atinge 14,4 milhões No primeiro trimestre deste ano, o indicador era de 14,7%, com 14,8 milhões de desempregados.

A taxa de desemprego do país recuou para 14,1% no segundo trimestre deste ano, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (31). Com o novo resultado, o número de desempregados foi estimado em 14,4 milhões. Pelas estatísticas oficiais, um trabalhador é considerado desocupado quando não está atuando e segue em busca de novas ...