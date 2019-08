Economia Desemprego recua para 11,8% mas com recorde de informais Mais de 40% da população ocupada, 38,683 milhões de pessoas, atua na informalidade, o que tende a continuar avançando, até mesmo na indústria

A taxa de desemprego no País recuou para 11,8% no trimestre encerrado em julho, graças ao aumento no número de pessoas atuando na informalidade, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).O total de trabalhadores informais alcançou o patamar recor...