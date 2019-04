Economia Desemprego no Brasil sobe para 12,7% no 1º trimestre, diz IBGE De acordo com dados da Pnad Contínua, a população desocupada cresceu 10,2% em relação ao período de outubro a dezembro de 2018, atingindo 13,4 milhões de pessoas

A taxa de desemprego no primeiro trimestre do ano chegou a 12,7%, com alta de 1,1 ponto porcentual em relação ao trimestre anterior, de outubro a dezembro de 2018 (11,6%), indica a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta terça-feira, 30. Houve alta t...