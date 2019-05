Economia Desemprego fica em 12,5% em abril e atinge 13,2 milhões de pessoas No trimestre até março, segundo pesquisa, taxa de desempregados era de 12,7%

A taxa de desemprego no País ficou em 12,5% no trimestre encerrado em abril, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta sexta-feira, 31, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população desocupada chega a 13,2 milhões de pessoas. O resultado ficou dentro das expectativas dos an...