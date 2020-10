Economia Desemprego e governo são desafios do Brasil Segundo dados do IBGE, desemprego atingiu recorde de 13,8% no trimestre encerrado em julho

Os maiores riscos para se fazer negócios no Brasil atualmente são o desemprego e o temor de fracasso da governabilidade do país, segundo levantamento feito pelo Fórum Econômico Mundial junto a 12 mil empresários de 128 países.O desemprego atingiu recorde de 13,8% no trimestre encerrado em julho, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),...