Economia Desemprego cai para 11,6% em outubro, mas País ainda tem 12,4 milhões de desempregados Trabalho por conta própria alcançou o recorde de 24,4 milhões de pessoas no trimestre, aponta IBGE

A taxa de desemprego no País caiu para 11,6% no trimestre encerrado em outubro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos três meses encerrados em setembro a taxa ficou em 11,8% e no mesmo período de 2018, em 11,7%. A...