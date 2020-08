Economia Derrubada de veto fragiliza relação do governo com base no Senado e ameaça desoneração da folha Planalto já conseguiu adiar votação para setembro para tentar negociações, mas ainda não tem votos suficientes

A derrubada do veto que impedia reajuste de salários para servidores implodiu a relação do governo com sua base no Senado e deu mais força para a derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento, próxima batalha que o governo tem na Casa. O Planalto já conseguiu adiar essa votação para setembro com o objetivo de evitar uma nova derrota. Entretanto, o govern...