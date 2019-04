Economia Deputados tentam retirar servidor estadual e municipal da nova Previdência Reforma valeria para iniciativa privada e para servidores públicos federais

Uma proposta que retira funcionários públicos de estados e municípios da reforma da Previdência está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Caso aprovada, as alterações propostas para a reforma valeriam apenas para funcionários da iniciativa privada e servidores públicos federais. As informações são do jornal O Globo desta quarta-feira (03). O líder do PPS no Con...