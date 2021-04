Economia Deputados aprovam projeto que aumenta pena para fraudes na internet Texto, que volta para o Senado, prevê agravamento de penas em casos de furto e estelionato cometidos também por dispositivos eletrônicos

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (15) projeto que aumenta a pena para quem cometer fraudes, furtos e estelionatos na internet ou com o uso de dispositivos eletrônicos. O projeto foi aprovado em votação simbólica e, agora, volta para o Senado. O texto é de autoria do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e muda dispositivos do Código Penal. O projeto a...