Economia Depois do Instagram, Facebook também estuda esconder as curtidas Teste do recurso foi avistado na versão para Android da rede social; empresa confirma teste

Depois do Instagram, o Facebookpode também começar a testar esconder o número de curtidas das publicações. A pesquisadora Jane Manchun, que tem um longo histórico na antecipação de novidades no site, detectou o recurso na versão para Android do app da rede social. Ao site TechCrunch, a rede social confirmou que está testando o fim da con...