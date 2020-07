Economia Depois de quase 120 dias de portas fechadas, academias de Goiás terão recomeço difícil Empresas precisam ter rígido controle de custos na volta, já que terão menos alunos e novos gastos com manutenção

Depois de quase 120 dias de portas fechadas, por conta das medidas de isolamento social no combate ao coronavírus, muitas academias e centros de treinamento esportivo no Estado e em Goiânia terão que recomeçar quase do zero. As empresas preveem um reinício bem lento e difícil, que exigirá vários ajustes de custos para cumprir as normas sanitárias previstas nos decreto...