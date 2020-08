Economia Demissões podem aumentar no Brasil, alertam economistas Após fim da estabilidade prevista na medida sobre suspensão e redução de jornada e salário, desligamentos tendem a se intensificar, alertam analistas

O programa de suspensão do contrato e redução da jornada ajudou a estancar as demissões nos primeiros meses da pandemia, mas o fim do período de estabilidade previsto no acordo pode levar a um boom de cortes no final do ano, alertam economistas. Os desligamentos aumentaram 21% entre fevereiro e março, quando eclode o novo coronavírus no Brasil, mas a partir daí o...