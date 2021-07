Economia Demanda por voos aumenta em Goiânia Fluxo de passageiros é crescente, mas ofertas de viagens a partir da capital ainda têm ritmo menor do que antes da pandemia

O fluxo de passageiros aumentou no Aeroporto de Goiânia. Desde abril tanto oferta como demanda têm mostrado recuperação em relação ao cenário vivenciado no ano passado. Voos estão com taxa de ocupação também mais elevada. Porém, ainda abaixo do que ocorria antes da pandemia de Covid-19. De 2 de julho a 2 de agosto, mês de férias, a Infraero estima crescimento de 213% na soma...