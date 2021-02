Economia Demanda por oxigênio afeta oferta de ar-condicionado no país Além do fechamento, as indústrias também enfrentaram problemas com a oferta e o alto custo de matérias-primas por causa da variação cambial

O diretor comercial da rede Novo Mundo, Leidomar Azevedo, lembra que o varejo teve problemas localizados com o fornecimento de aparelhos de ar condicionado, micro-ondas e TVs no ano passado. Segundo ele, o problema é ainda mais acentuado no caso do ar condicionado, por causa do aumento da demanda por oxigênio nos hospitais. Além do fechamento, as indústrias também enfrenta...