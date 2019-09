Economia Delta anuncia compra de 20% do grupo Latam por US$ 1,9 bi A empresa também investirá US$350 mi na Latam para o estabelecimento de parceria estratégica

A companhia aérea norte-americana Delta anunciou a compra de 20% do grupo chileno-brasileiro Latam por US$ 1,9 bilhão no início da noite desta quinta-feira, 26. Além da compra de parte da empresa, a Delta se comprometeu a adquirir aviões da Latam e ainda investirá US$ 350 milhões para apoiar a parceria estratégica. Conforme dados de 31 de julho, a Delta também é...