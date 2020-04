Economia Delivery proporciona sobrevida ao comércio em meio à quarentena Longe de ser solução definitiva, as vendas on-line têm sido a salvação de muitos negócios durante o período de isolamento social; para alguns empresários, resultados já permitem pensar o futuro

Com lojas fechadas e restaurantes proibidos de receber clientes, após o decreto de isolamento social do governo do Estado, como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, os empresários intensificaram o uso de redes sociais e as parcerias com aplicativos de entrega de comida, para garantir que as vendas continuassem. Apesar de a modalidade ajudar a manter o pagamento de ...