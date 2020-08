Economia Delivery de comida via drone? iFood começa testes após autorização da Anac Autorizações foram concedidas para Speedbird e AL Drones, que vão operar o serviço

A plataforma de encomendas de refeições por aplicativo iFood recebeu aval da Anac (Agência Nacional Aviação Civil) para voos experimentais com drones, que serão usados num modelo híbrido com outros modais para reduzir o tempo das entregas. As autorizações foram concedidas para a Speedbird e a AL Drones, que vão operar o serviço com drones. A previsão é de que os...